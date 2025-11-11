Yunanistan, İsrail’le yeniden masada: Hava savunma sistemi görüşmeleri başladı

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Gazze'de varılan ateşkes, Atina'nın savunma hamlelerini yeniden hızlandırdı. Yunanistan, İsrail'den farklı hava savunma sistemleri almak üzere görüşmelere tekrar başladı.

Haberde, Yunan ordusundaki OSA-AK ve TOR M1 tipi sistemlerin yerine İsrail yapımı Spyder sistemlerinin geçmesinin planlandığı, ardından eski Hawk sistemlerinin de Barak MX sistemleriyle değiştirileceği aktarıldı.

'DAVUD SAPANI' GÜNDEMDE

Ayrıca, Yunanistan'ın S-300'lerin yerine kullanılmak üzere İsrail'den "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemi tedariki için de görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

"Aşil Kalkanı" ismini verdiği, uzun vadeli bir silahlanma programını gerçekleştirmeye çalışan Yunanistan, bu çerçevede Batı Trakya bölgesi ile Doğu Ege Adaları için 3 milyar avroluk savunma yatırımı yapmayı planlıyor.