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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Yunanistan kadar AB de suçlu

Yunanistan kadar AB de suçlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bir araya geldiği Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı uygulamaları da gündeme getirerek AB'nin tavrını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Denizin ortasında, çok sayıda göçmen geri itmeler yüzünden hatta Yunanistan'ın bu botları şişlemesi ya da silahlarla botları delmesi yüzünden hayatını kaybetti" dedi.

FİLİSTİN DAVASINDA NETİZ
Çavuşoğlu, "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi AB Sahil Güvenlik ve FRONTEX'in burada Yunanistan'a yardımcı olması. Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var" dedi. İsrail'le normalleşmeye de değinen Çavuşoğlu "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Pozisyonumuz her zaman nettir" dedi.
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Yunanistan kadar AB de suçlu
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