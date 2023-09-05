Yunanistan orman yangınlarından sonra sele teslim! Ölü sayısı artabilir…

Yunanistan'da etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi. Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI

Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.