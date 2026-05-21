Yunanistan panikte: ‘Güç dengesi Ankara’nın lehine’
Yunanıstan'ın Kerpe Adası'ndaki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararının zamanlaması ülkede tartışma yarattı. To Vima'nın haberine göre bu karar tepkiyle karşılandı. Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin temel tezlerini yansıtacak yeni yasa tasarısının beklendiği bu kritik süreçte yapılan açıklama, ciddi bir stratejik hata olarak nitelendirildi. Yunan yetkililer, iki konu arasında herhangi bir bağlantı olmadığını belirtti. Yetkililer Patriotların geri çekilmesini, İran cephesinden gelen tehdidin azalması gibi tamamen "operasyonel nedenlere" bağladı. Adaya savaş uçaklarının gönderilmesi kararı hükümetin dış politikasındaki çelişkileri gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki güç dengesinin giderek Ankara'nın lehine kaydığına dikkat çekti.