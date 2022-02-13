Yunanistan provokasyon peşinde! Türkiye kıyılarına yakın adalara tepki çeken ziyaretler...





"TÜRKİYE, DOST, ORTAKLARI İÇİN GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİKTİR"



Yunan Bakan Yardımcısı'nın ziyaretlerinin bugün de devam edeceği belirtilirken güvenlik uzmanları, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askeri Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen adalara yönelik askeri faaliyetlerin, söz konusu antlaşmaların esastan ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti. Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade eden yetkililer, "Üç beş adayı helikopterle dolaşmak ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir ne de Yunan halkına bir yararı vardır. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir" ifadesini kullandı.