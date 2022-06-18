Yunanistan provokasyona doymuyor! Ege Adaları’nda küstah hamle!

Türkiye sık sık barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine yenisini ekledi.
"AÇIK BİR PROVOKASYON"
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.
Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.
Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.
Yunan bakan yardımcısından provokatif ziyaret | Video
MİÇOTAKİS DE ZİYARET ETMİŞTİ
ABD ve Fransa'nın kendisine destek vermesini fırsat bilen Miçotakis, Lozan Antlaşması'na göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası'nı ziyaret etmişti.
Bununla da yetinmeyen Miçotakis, adadaki bir kayaya çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Ege'nin mavisi, bayrağın mavisi ile buluşuyor" ifadelerine yer vermişti.
Miçotakis'e Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Güney Ege Bölge Valisi George Hatzimarkos, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve Yeni Demokrasi Partisi On İki Ada Milletvekilleri Manos Konsopis ve Vassilis Yanpos Polis ve Vassilis Yansis eşlik etmişti.
Miçotakis'in bu ziyareti Yunan medyasında geniş bir yer bulmuş, devlet televizyonu ERT, Türkiye ile yaşanan gerginlik sırasında yaşanan bu ziyaretin sembolik olduğunu dile getirmişti.