Yunanistan provokasyona doymuyor! Ege Adaları’nda küstah hamle!

Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Yunan bakan yardımcısından provokatif ziyaret | Video

MİÇOTAKİS DE ZİYARET ETMİŞTİ

ABD ve Fransa'nın kendisine destek vermesini fırsat bilen Miçotakis, Lozan Antlaşması'na göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası'nı ziyaret etmişti.