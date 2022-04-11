Yunanistan, Rusya’yı Ukrayna’ya yapılan insani yardımı engellemekle suçladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya'nın Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluklar çıkardığını bildirdi. Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Dendias, Ukrayna, Batı Balkanlar ve Libya konularının gündemde olduğunu söyledi.

"İNSANI YARDIM HAKKINDA BİLGİ VERECEĞİM"

Dendias, mevkidaşlarını 3 Nisan'da Odessa'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgilendireceğini belirterek "Yunanistan'ın Odessa ve Mariupol'e yaptığı, Rusya'nın çıkardığı sorunlar nedeniyle bizi son derece zorlayan, insani yardım hakkında da bilgi vereceğim." dedi.

ODESSA'YA GİTMİŞTİ

Yunanistan'ın Ukrayna'ya 3 Nisan'da gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunan Dendias, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya gitmişti.