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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar’a taziye mesajı
Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:09 Son Güncelleme: 16.10.2022 11:09

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar’a taziye mesajı

İHA
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’tan Bakan Akar’a taziye mesajı

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar’a Bartın için taziye mesajı geldi. Akar'dan mevkidaşına teşekkür mesajı gönderildiğine dikkat çekildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos'ın gönderdiği taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ettiği Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş ve Ege'de tansiyonun arttığı bir dönemde "diyalog" mesajı vermişti.

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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar’a taziye mesajı
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