Yunanistan savunma harcamalarını artırıyor: Yerli sanayi için yeni hedef

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis, 2025-2036 dönemi için hazırlanan uzun vadeli silahlanma programı konusunda Meclisin Silahlanma ve Anlaşma Programları Özel Daimi Komisyonunu bilgilendirdi. Programın amacı, mevcut finansal çerçeve dahilinde yerli sanayinin savunma harcamalarındaki payını yüzde 25'e çıkararak ve modern teknolojileri kullanarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olarak paylaşıldı.

Programda yeni araçların alınması, idare ve kontrol sistemleriyle uydu sistemlerinin temini, kullanımdaki silah sistemleri ile yeni edinilecek sistemlerin bakım onarımının sağlanması, yeni silahlanma programıyla uyumlu altyapının oluşturulması gibi temel amaçlar yer alıyor. Bu çerçevede hava, deniz ve deniz altından gelecek tehditlere yapay zeka kullanarak topyekun cevap vermesi planlanan, "Aşil Kalkanı" adlı 5 katmanlı koruma kalkanı projesiyle uçak, balistik füze, insansız hava aracı, gemi ve denizaltılara karşı koruma sağlanması hedefleniyor.

Program kapsamında tüm silah sistemleri, platform ve sensörlerin yapay zekadan faydalanan ortak idare ve kontrol mekanizmasına bağlanması öngörülüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2 Nisan'da Parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin yeni teknolojilerin, yurt içi yatırımların ve mevcut savunma sistemlerinin bakım ve onarımlarının dahil edileceği 25 milyar avroluk savunma programına hazırlandığını duyurmuştu.