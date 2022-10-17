Yunanistan utanmaz ve aymaz

Türk devletleri arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Dolmabahçe'de gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Haydarbekov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov katıldı. Toplantının gündemini 11 Kasım'da Semerkand'da düzenlenecek TDT Zirvesi'nin hazırlıkları oluşturdu.Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan tarafından hafta sonu ortaya atılan göçmen yalanlarını çürüttü. Bakan, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayları Türk kar sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatların nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı" dedi.Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Tabii Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de hakkını yememem lazım. Avrupa Parlamentosu (AP) da bu duruma el koymuş durumda" dedi.Ege'de göçmenlere uyguladığı zulümler birçok kez belgelenen ve sadece bu yıl 58 göçmeni ölüme iten Yunanistan, iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası hukuku çiğneyip göçmenlere uyguladıkları sistematik işkencelerle büyük tepki toplayan Yunanistan, bu barbarlığını örtmek için algı operasyonuna başladı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, usta tiyatroculara taş çıkartırcasına sosyal medya hesabından çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak Türkiye'yi suçlamaya kalktı.Ancak Atina yönetiminin "Türkiye, 100 göçmeni çırılçıplak geri itti" yalanını BBC ve CNN gibi yayın organları da doğrulamadı. Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları ise daha önce birçok uluslararası raporla ortaya konmuştu:Just Security: Yunanistan göçmenleri zorla geri itiyor.AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF): AB'nin dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex üst düzey yetkilileri, göçmenlerin Yunanistan'dan "geri itilmelerini" örtbas etti.