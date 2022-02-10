‘Yunanistan vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır’

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için Birleşmiş Milletler
'e (BM) iki mektup gönderdiğine değinen Çavuşoğlu, bu işin takipçisi olacaklarını vurguladı. Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır" dedi.
RUSYA KAPIYI KAPATMADI
Çavuşoğlu, Ukrayna
ve Rusya
arasındaki krizle ilgili, Türkiye'nin her iki ülkeyle de ilişkileri iyi olan taraf olarak gerginliğin azaltılması yönünde adımlar attıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Temaslarımız sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde samimi şekilde iki tarafla da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gerek NATO
gerek AGİT düzeyinde uluslararası platformlarda Türkiye olarak katkı sağladıklarını bildiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin her iki ülkeyle arası iyi olduğu için bu çabalarımız da takdirle karşılanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, telefon görüşmemizde de bunun önemine vurgu yaptı. Diğer müttefiklerimiz ya da muhataplarımız da aynı şekilde. İki ülke arasında bir arabuluculuk fikri ortaya çıktı. Ukrayna tarafı bunu istiyor, hazır. Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil ama daha onlarla da temaslarımız olacak" dedi. ANKARA
FİLİSTİN DAVASINDAN VAZGEÇMEDİK
BAKAN Çavuşoğlu, İsrail'le başlayan diyalog sürecine ilişkin, atılan adımların Filistin davasından vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, "İlişkilerimizi normalleştirmek demek, Kudüs davası, Filistin davası
, Mescid-i Aksa
gibi temel konulardan vazgeçmek anlamına gelmez" dedi.
İSKEÇE'DEKİ YÜRÜYÜŞE SORUŞTURMA
İSKEÇE Türk Birliği'nin (İTB) Temmuz 2021'de düzenlediği yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığı soruşturma başlattı. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu
'nun soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı açıklandı.