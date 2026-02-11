Yunanistan ve Kıbrıs için kritik görüşmeler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'de olacak. Pozitif gündem ziyaretinin sorunların çözümü için diyalog yoluna işaret edecek. Son yıllarda ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştiren Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine kilitlendi. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da bugün ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Betül USTA / ANKARA