Yunanistan yangınlarında son durum: Sakız Adası için açıklama geldi

Tedbir amacıyla Ada'daki iki köyün de boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ormanlık bölgedeki kısmi olarak aktif küçük çaplı yangın alanlarına ise müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Aracının kontrolünü kaybedip duvara çarparak aracında ve ardından Ada'daki ormanlık alanda yangına sebep olan alkollü sürücünün de gözaltına alındığı aktarıldı.