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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan yangınlarında son durum: Sakız Adası için açıklama geldi
Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:38

Yunanistan yangınlarında son durum: Sakız Adası için açıklama geldi

İki haftadır sayısız noktada orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’ın Sakız Adası’nda dün gece yeni bir yangın çıktığı belirtildi. Yunan yetkililer son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

AA
Yunanistan yangınlarında son durum: Sakız Adası için açıklama geldi

Yunanistan'da dün gece saatlerinde Sakız Adası'nda çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Sakız Adası'nın Diefha orman bölgesinde çıkan yangına Midilli'den ve Atina'dan gelen destek ekipleri ve gönüllülerin de yardımıyla dün geceden beri müdahale edildiği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, bir trafik kazası sonucu çıkan yangının, sabahın erken saatlerinde söndürme helikopterleriyle müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tedbir amacıyla Ada'daki iki köyün de boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ormanlık bölgedeki kısmi olarak aktif küçük çaplı yangın alanlarına ise müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Aracının kontrolünü kaybedip duvara çarparak aracında ve ardından Ada'daki ormanlık alanda yangına sebep olan alkollü sürücünün de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Yunanistan yangınlarında son durum: Sakız Adası için açıklama geldi
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