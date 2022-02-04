Yunanistan yine göçmenlerin ölümüne neden oldu! Dünya üç maymunu oynuyor

Uluslararası hukuku ve temel insani normları dünyanın gözü önünde ayaklar altına alan Yunanistan, yine göçmenlerin ölümüne sebep oldu. Uluslararası kurumlar Türkiye'nin her platformda göçmenlerin Yunanistan tarafından yakalandıktan sonra paralarının alındığı, yemek ve su verilmediği, döverek zorla ve çıplak ayakla geri gönderildiğini dile getirmesine rağmen üç maymunu oynadı. Önceki gün kıyafetleri alınarak Türkiye'ye itilen 19 göçmen donarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl da 889 tekne Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itildi ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri 25 bin 668 kişiyi kurtardı. İki ülke arasındaki sınırlar da dahil Atina hükümetinin 40 binden fazla göçmenin geçişini acımasız yöntemlerle engelledi ve geçmesi engellenen 2 bin mülteci yaşamını yitirdi. Atina hükümetinin son insanlık ihlalinin ardından Türk yetkililer ile Birleşmiş Milletlerin göç örgütü IOM arasında konuya ilişkin görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
DAYAKTAN İSTİSAMARA İŞKENCELERİ RAPORLARA YANSIDI
Yunanistan'ın uyguladığı acımasız geri itmeler nedeniyle kaç kişinin hayatını yitirdiği bilinmezken uluslararası mahkemelerde Yunanistan aleyhine açılan dava sayısı her geçen gün artıyor. Sınır Şiddeti İzleme Ağı (BVMN) kuruluşunun raporu Yunanistan'ın insanlıktan uzak politikalarını gözler önüne seriyor. Raporda, geri püskürtmelerin yüzde 89'unda orantısız ve aşırı güç kullanıldığı belirtilerek güç kullanımının 'taciz edici' ve dolayısıyla 'yasa dışı' bir şekilde normallik haline geldiğini gösterdiği kaydediliyor. Raporda "2020'de belgelenen son derece acımasız şiddet örnekleri arasında uzun süreli aşırı dayak (genellikle çıplak bedenlere), suda tutulma, kadınların ve çocukların fiziksel olarak istismar edilmesi, yaralamak için metal çubukların kullanılması yer alıyor.
SAĞIR, DİLSİZ VE KÖR GİBİ DAVRANILMASINDAN CESARET ALIYOR
Uzmanlar, sığınmacılara uyguladığı şiddet ve kötü muamele karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere Avrupa ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarının adeta sağır, dilsiz ve kör gibi davranmasından Yunanistan'ın cesaret aldığı ve uygulamalarına devam ettiğini belirtiyor. Yunanistan'ın bu davranışlarının kanıksandığı, sığınmacı-kötü muamele-Yunanistan üçlüsünün ayrılmaz bir bütün olduğu ifade ediliyor.
FRONTEX ÇANAK TUTUYOR
Türkiye'nin de sıklıkla dikkati çektiği üzere AB'nin sınır koruma ajansı Frontex de Atina'nın insanlık onurunu ayaklar altına alan politikalarına çanak tutuyor. Frontex'in Yunanistan ile beraber sığınmacılara uyguladığı yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle bütçesinden kesinti yapıldı. Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu olan kurumu Frontex'in 2022 yılı bütçesinin 90 milyon avroluk kısmını dondurmuştu.
SAYILARLA DA OYNUYORLAR
2021 yılında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulamaları sayılar ile ifade edildiğinde yaşanan dram ve Yunanistan'ın yalanları açıkça görülüyor. Ege'deki sığınmacı ve göçmenleri izleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yayımladığı 2021 yılı raporu durumun vahametini ortaya koyuyor. 2021 yılında Ege Denizi'nde Yunanistan'a gitmek için göçmenleri taşıyan 182 tekne adalara ulaşabilirken 4 bin 297 kişi sağ olarak karaya ayak basabildi. Sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken ve her ortamda yalana başvuran Yunanistan ise bu sayıyı 13 bin 954 kişi olarak kamuoyuna duyurdu. Uluslararası STK'lar gerçekte Yunanistan karasularında tespit edilen sığınmacı sayısının çok daha fazla olduğunu, ancak geri itmeler sebebiyle bu sayının düşük gözüktüğünü kaydediyor.