Yunanistan yine göçmenlerin ölümüne neden oldu! Dünya üç maymunu oynuyor



SAYILARLA DA OYNUYORLAR

2021 yılında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulamaları sayılar ile ifade edildiğinde yaşanan dram ve Yunanistan'ın yalanları açıkça görülüyor. Ege'deki sığınmacı ve göçmenleri izleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yayımladığı 2021 yılı raporu durumun vahametini ortaya koyuyor. 2021 yılında Ege Denizi'nde Yunanistan'a gitmek için göçmenleri taşıyan 182 tekne adalara ulaşabilirken 4 bin 297 kişi sağ olarak karaya ayak basabildi. Sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken ve her ortamda yalana başvuran Yunanistan ise bu sayıyı 13 bin 954 kişi olarak kamuoyuna duyurdu. Uluslararası STK'lar gerçekte Yunanistan karasularında tespit edilen sığınmacı sayısının çok daha fazla olduğunu, ancak geri itmeler sebebiyle bu sayının düşük gözüktüğünü kaydediyor.