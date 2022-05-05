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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:16

Yunanistan yine kendiyle çelişti! Güvenlik kaynaklarından net cevap: Akıl tutulması mı yaşıyordunuz?

Yunanistan yine kendiyle çelişti! Güvenlik kaynaklarından net cevap: Akıl tutulması mı yaşıyordunuz?

Yunanistan, katıldığı her uluslararası toplantıda amaç dışına çıkarak Türkiye aleyhtarı söylemlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Atina'da düzenlenen 7'nci Delphi Ekonomik Forumu'nda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias forumun gerçekleştirilme amacını unutup Türkiye aleyhinde ifadeler kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı şekilde gördükleri şeklinde mesnetsiz ifadeler kullanan Dendias'ın açıklamalarını değerlendiren güvenlik kaynakları, "Rusya Kırım'ı işgal ederken sözde ilkeleriniz ve duyarlılığınız neredeydi? Yoksa akıl tutulması mı yaşıyordunuz? Kırım işgal edilirken bu çok net tutumunuzu neden göstermediniz?" ifadelerini kullandı.

AKIL TUTULMASI MI YAŞIYORDUNUZ?
Yunan Bakan Dendias, Yunanistan'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda çok net bir duruşu ve konumu olduğunu, bu konumun Yunanistan'ın devletlerin toprak bütünlüğünü ve Birleşmiş Milletlerden kaynaklanan hakları temsil eden Avrupa dış politikasının sağlam, uzun süredir devam eden ilkelerinden kaynaklandığını belirtti. Konuyu alakasız şekilde Türkiye'ye bağlayarak sözlerini sürdüren Dendias, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı şekilde gördüklerini, Yunanistan'ın Ukrayna konusundaki tavrının Kıbrıs meselesindeki tavrıyla tamamen aynı olduğunu ve Rus işgaline karşı çok net bir tutum sergilediklerini kaydetti. Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede Dendias'a, "Rusya Kırım'ı işgal ederken sözde ilkeleriniz ve duyarlılığınız neredeydi? Yoksa akıl tutulması mı yaşıyordunuz? Kırım işgal edilirken çok net tutumunuzu neden göstermediniz?" tepkisini gösterdi.

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Yunanistan yine kendiyle çelişti! Güvenlik kaynaklarından net cevap: Akıl tutulması mı yaşıyordunuz?
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