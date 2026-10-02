Yunanistan’a hat uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) basın bilgilendirme toplantısı kuruluşunun 100'üncü yılı olması sebebiyle Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Bakanlık, gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı. Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı konusunda uyarılarda bulunan MSB, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiğini belirterek, ''Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecek'' açıklamasında bulundu.
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