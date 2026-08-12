Yunanistan’da 6 yangın çıkardığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Selanik'e bağlı Sindos bölgesinde art arda çıkan yangınlara ilişkin Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, 59 yaşındaki şüphelinin aracıyla kuru otların, sazlıkların ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere giderek yangın çıkardığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

6 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Şüphelinin 8 Ağustos Cumartesi günü çıkardığı öne sürülen yangında yaklaşık 20 dönüm, 9 Ağustos Pazar günü çıkan yangında ise yaklaşık 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. 11 Ağustos Salı günü de aynı bölgede 4 noktada yangın çıkardığı iddia edilen şüphelinin gün içinde Selanik Savcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör