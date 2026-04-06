Yunanistan’da ana muhalefet erken seçim istedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "AB fonlarından ödenen tarım desteklerindeki yolsuzluk" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Miçotakis, yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinden (EPPO), dosyada adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından sorumluların bulunması için soruşturmayı hızlıca yürütmelerini talep etti.

Rüşvetin Yunanistan'da sadece bu dosya ile başlamadığını belirten Miçotakis, "Bu tür kayırmacılık ilişkileri, Yunan devletinin kuruluşundan beri var. Bu, Avrupa'ya kıyasla ulusal eksikliklerimizin başlıca nedenlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Yunanistan ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis ise Miçotakis'in açıklamalarını, "hükümetin sona yaklaşmasının bir işareti" olarak yorumladı.

Andrulakis, "Ülkenin şimdi siyasi bir değişime ve yeni bir rüzgara ihtiyacı var. Hemen seçim." dedi.