Yunanistan'da 'Aşil' krizi büyüyor
Yunanistan'ın soykırımcı İsrail'den tedarik etmeyi planladığı 'Aşil Kalkanı' isimli hava savunma sistemine ülkede tepkiler artarak devam ediyor. Yunan Documento gazetesi, İsrail'den alınması planlanan savunma sisteminin arkasındaki şirketlerden Israel Aerospace Industries'in (IAI) geçmişine dikkat çekti. Gazete, IAI'ın daha önce Yunanistan'daki yasa dışı dinleme skandalının merkezinde bulunan Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox ile bağlantısı olduğunu yazdı. Gazetenin yer verdiği askeri kaynaklar sistemin "anahtarlarının" İsrail'in elinde kalacağını aktararak "Hükümet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hale getirmeyi başardı" değerlendirmesinde bulundu.
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