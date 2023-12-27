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Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:54 Son Güncelleme: 27.12.2023 14:55

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan'ın Kalamata kentinde, bir askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Kazada, Hava Kuvvetlerinde Binbaşı olarak görev yapan 41 yaşındaki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi

AA
Yunanistan’da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saat 11.28'de eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının, Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Bazı haber sitelerinde, uçakta bir kişinin bulunduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye göre, yeni mezun pilotlar, eğitimlerini söz konusu uçakla tamamlıyor.

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Kazada, Hava Kuvvetlerinde Binbaşı olarak görev yapan 41 yaşındaki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi. Basında yer alan haberlerde, pilotun muhtemelen paraşütünü açmaya zaman bulamadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı haber sitelerinde, uçakta düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürülmüştü.

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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
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