Yunanistan’da Azerbaycan vatandaşına casusluk suçlaması: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yunanistan'da bir Azerbaycan vatandaşı casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

SOUDA DENİZ ÜSSÜ'NÜ GÖZETLEMEKLE SUÇLANDI

Mahkeme, 27 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşını, Girit adasında bulunan ve Yunanistan, ABD ve NATO için stratejik öneme sahip Souda Deniz Üssü'nü gözetlemekle suçladı. Mahkeme, Azerbaycan vatandaşını casusluktan 7 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Askeri tesislere ait fotoğraf ve videolar topladığı ve ilettiği iddia edildi.

Dava dosyasına göre, sanık, Polonya'dan alınmış geçici oturma izniyle Yunanistan'a ilk kez Ocak 2025'te geldi ve Haziran ortasından itibaren Hanya'da deniz ve hava üssünü gören bir otel odasında kaldı.

Polis kaynaklarında ise şahsın yabancı güçlere devlet sırları ve kritik askeri bilgileri aktardığı, askeri tesislere ait fotoğraf ve videolar topladığı ve ilettiği iddia edildi. Deliller arasında üsse yakıt ikmali için gelen bir Yunan donanma fırkateynine ait 23 video ve 9 fotoğraf bulunduğu kaydedildi. Odada yüksek çözünürlüklü telefoto lensli kamera, tripod, USB okuyucular ve veri depolama kartları da bulundu. Polis ayrıca dizüstü bilgisayarında şifreleme yazılımı tespit etti.

"MÜVEKKİLİMİN CASUSLUK NİYETİ YOKTU"

Azerbaycan vatandaşı şahıs tüm suçlamaları reddederek, cezaya itiraz etti. Savunma avukatı Sofia Saripanidou, "Müvekkilimin casusluk niyeti yoktu. Herkesin erişebildiği bir manzarayı fotoğrafladı" dedi.

Yedi yıl bir ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Yunanistan polisi ve istihbarat servisinin yürüttüğü bir operasyon kapsamında geçtiğimiz yıl haziran ayında tutuklanmıştı.

