Yunanistan’da Baykar hazımsızlığı

Yunanistan'ın, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace şirketinin Baykar'a satış şeklinden duyduğu rahatsızlığı, İtalya'ya özel bir dosya ile ileteceği iddia edildi. Kathimerini gazetesine göre Atina, Türkiye'ye Meteor tipi füze satılması olasılığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından, şimdi de Piaggio Aerospace'in Türk şirketi Baykar'a satışı öncesinde, İtalya'nın Yunanistan'ı haberdar etmemesi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaya hazırlanıyor. Brüksel'de 4 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Meteor tipi füzenin Türkiye'ye satışına ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istediğini söylediği kaydedilen haberde, "Kaynaklara göre, Atina konuyu takip etmeyi sürdürecek ancak satışın engellenmesine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu değil" denildi.