Yunanistan’da bir facia daha! 13 göçmen boğularak hayatını kaybetti

Yunanistan'da 1 haftada üçüncü kez göçmen botu battı. Yunanistan Sahil Güvenliğine göre Paros Adası açıklarında yaşanan faciada 80 civarında göçmeni taşıyan botun batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise kurtarıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 5 sahil güvenlik devriye botu, 9 gemi, bir helikopter ve bir askeri nakliye uçağı ve sahil güvenlik dalgıçları ile devam ediyor.