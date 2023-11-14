Yunanistan’da biri terör örgütü DHKP-C üyesi 2 Türk yakalandı

Yunan emniyetinden yapılan açıklamaya göre, hakkında tutuklama kararı bulunan DHKP-C'li bir terörist ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bir diğer Türk vatandaşı polis tarafından yakalandı.

Yakalananlardan 56 yaşındaki Türk vatandaşı hakkında terör eylemlerine katılmak, silah ve patlayıcı madde temin edip taşımak ve terör örgütü DHKP-C'yi finanse etmek üzere para temin etmek suçlamaları nedeniyle tutuklama emri bulunduğu aktarıldı.

Yakalananlardan 54 yaşındaki diğer Türk vatandaşı hakkında ise memura mukavemet, darp, kamu malına zarar gibi suçlamalara ilişkin mahkeme kararı olduğu belirtildi.

Yakalananların parmak izi vermeyi reddettiği ve 56 yaşındaki teröristin üzerinde sahte kimlik bulunduğu kaydedildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise 56 yaşındaki teröristin, on yıl önce Sakız Adası'ndan Türkiye'ye gitmeye çalışan DHKP-C'li teröristlerin yakalanması olayıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik birimleri 2013'te silah yüklü bir bot tespit etmiş, bu botla Türkiye'ye geçmeye çalışan DHKP-C üyesi Mehmet Yayla ve Hasan Biber yakalanmıştı.