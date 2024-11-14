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Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:45

Yunanistan'da çiçek hastalığı krizi: Virüsün yayılmasını engellemek için itlaf ettiler

Yunanistan'da çicek hastalığı tehdidi vahim bir olaya neden oldu. Binlerce hayvan telef oldu.

AA
Yunanistan’da çiçek hastalığı krizi: Virüsün yayılmasını engellemek için itlaf ettiler

Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya Veterinerlik Dairesi Müdürü Nikos Fotinias, katıldığı bir televizyon programında, çiçek hastalığının eyalette en çok Rodop'ta görüldüğünü ifade etti.

Fotinias, eyalet genelinde 32 bin küçükbaş hayvanın çiçek hastalığı nedeniyle itlaf edildiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşanlara hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısı yapan Fotinias, hastalığın bulaşmasında hayvan bakıcılarının rolünün büyük olduğuna dikkati çekti.

Nikos Fotinias, itlaf edilen hayvanlar için aralık ayı sonuna kadar tazminat ödeneceğini söyledi.

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Yunanistan'da çiçek hastalığı krizi: Virüsün yayılmasını engellemek için itlaf ettiler
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