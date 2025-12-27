Yunanistan’da çiftçilerden yol kapatma kararı: Selanik-Atina hattı kilitleniyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, çiftçiler Selanik–Atina yolunun Malgara bölgesinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapacak. Bu kapsamda Atina'dan Selanik'e gidiş yönü açık bırakılırken, Selanik'ten Atina'ya dönüş yönü trafiğe kapatılacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana süren çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları da ulaşıma kapatılıyor.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ NET

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.