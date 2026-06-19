Yunanistan’da ‘Cirit’ endişesi
BAYRAKTAR TB3'ün ROKETSAN üretimi CİRİT füzesiyle gerçekleştirdiği testte hedefi tam isabetle vurması Yunan basınında endişe yarattı. Atina medyası, TB3'ün tek sortide sekiz İHA'yı etkisiz hale getirebilecek güce ulaşmasının ve ROKETSAN'ın İspanya ile imzaladığı anlaşmanın Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu yazdı. Pentapostagma gazetesinin haberinde, "Türk ve İspanyol savunma şirketleri arasındaki giderek artan savunma işbirliği, Yunanistan-GKRY için endişe verici boyutlara ulaşıyor" denildi.