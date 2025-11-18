Yunanistan’da demir yolu işçileri 24 saatlik greve gitti
Yunanistan’da demir yolu çalışanları, sendikaların çağrısıyla 24 saatlik grev kararı aldı. Grev nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük bölümü durdu.
Grev kararının, çalışanların personel sayısının artırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımlarının yapılması ve modern teçhizat tedarik edilmesi taleplerinden kaynaklandığı belirtildi.
Sendika yetkilileri, grev süresince gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını ve asgari hizmetlerin sağlanacağını açıkladı.