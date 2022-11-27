Yunanistan’da dinleme skandalı yayılıyor

YUnanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetini saran dinleme skandalı genişliyor. Ülkede casus yazılım Predator ile telefonları dinlendiği iddia edilen isimlere yenileri eklendi. Documento gazetesinin yeni yayımladığı listede dinlenildiği öne sürülenler arasında eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı, İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı, Eğitim ve Din İşleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü gibi birçok isim yer aldı. Daha önce de çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.