Yunanistan’da F-35 paniği: Ulusal bir yenilgi
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, "Bugün geldiğimiz durumda F-35'ler, F-16'lar, Eurofighter'ler, ABD uçak motorları Türkiye'ye veriliyor ve bizim Çoban Adası'na kablo döşeme imkanımız yok. Şüpheniz olmasın, durum böyle. Ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğu bir durumdayız" dedi. Çipras, Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin Trump'tan gelen olumlu açıklamalar için ise "Ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum" ifadesini kullanarak, Türkiye'nin F-16, F-35, Eurofighter edinmek, Libya ile deniz yetki alanlarını belirlemek üzere anlaşma yapmak gibi birçok başarı sergilediğine işaret etti.