Yunanistan’da şiddetli patlama: Fabrika alev topuna döndü

Yunanistan’da bir gıda fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

AA

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

4 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.