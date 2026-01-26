Yunanistan’da şiddetli patlama: Fabrika alev topuna döndü

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.

4 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.