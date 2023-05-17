Yunanistan’da geri sayım başladı

Türkiye'de seçim heyecanı yaşanırken, komşu Yunanistan'da da bu pazar düzenlenecek olan genel seçimler için geri sayım başladı. Mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ana muhalefetteki Aleksis Çipras, liderlik için yarışacak. Genel seçim için hazırlıklar sürüyor. Ülkedeki sisteme göre, tek başına hükümet kurulabilmek için bir partinin oyların en az yüzde 45'ini alması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2 Temmuz'da yeniden sandığa gidilecek. Öte yandan Fransa'da Le Monde Gazetesi'nin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu. Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti. Yunanistan'ın tepkisi üzerine harita kaldırıldı.