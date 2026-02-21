Yunanistan'da göçmen kampında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Riçona Göçmen Kampı'nda iki göçmen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Tartışma sırasında 30 yaşındaki bir göçmen, 20 yaşındaki diğer göçmeni karnından bıçakladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, olay, 20 Şubat sabaha karşı kampta kalan iki göçmen arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi.
Tartışma sırasında 30 yaşındaki bir göçmen, 20 yaşındaki diğer göçmeni karnından bıçakladı.
Halkida Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kamptan uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.