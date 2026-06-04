Yunanistan’da Hava SOJ alarmı
Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı ve hamleleri Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan analizde, Türkiye'nin elektronik harp alanındaki adımlarının Atina'da oluşturduğu yankılara yer verildi. Analizde, Hava SOJ (Stand-Off Jammer) uçağının uçuş testlerine başlamasının, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi üzerindeki yapısal sorunları ve operasyonel açıkları yeniden tartışmaya açtığı aktarıldı.