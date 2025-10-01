Yunanistan’da hayat durdu: İşçiler ve memurlar 24 saatlik greve gitti
Yunanistan’ın başkenti Atina’da işçiler ve memurlar, hükümetin çalışma saatlerine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemeye ve artan hayat pahalılığına tepki göstermek amacıyla 24 saatlik greve gitti. Protestolarda Filistin’e destek mesajları da öne çıktı.
Ülke genelinde etkili olan greve, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) çağrı yaptı.
İşçiler ve memurlar, hükümetin yıllık 37 gün 13 saatlik mesaiyi mümkün kılan yeni düzenlemesine karşı protesto düzenledi.
ATİNA'DA PARLAMENTO ÖNÜNDE BULUŞTULAR
Başkent Atina'da binlerce eylemci, şehir merkezinde yürüyüş yaparak parlamento binası önünde toplandı. Protestocular hem çalışma koşullarındaki düzenlemeleri hem de yükselen hayat pahalılığını protesto etti.
FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DESTEK MESAJI
Gösterilerde Filistin bayrakları da taşındı. Eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarken, bir grup parlamento önünde Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı dev bir pankart açtı.