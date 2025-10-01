Yunanistan’da hayat durdu: İşçiler ve memurlar 24 saatlik greve gitti

Ülke genelinde etkili olan greve, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) çağrı yaptı.

ATİNA'DA PARLAMENTO ÖNÜNDE BULUŞTULAR

Başkent Atina'da binlerce eylemci, şehir merkezinde yürüyüş yaparak parlamento binası önünde toplandı. Protestocular hem çalışma koşullarındaki düzenlemeleri hem de yükselen hayat pahalılığını protesto etti.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DESTEK MESAJI

Gösterilerde Filistin bayrakları da taşındı. Eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarken, bir grup parlamento önünde Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı dev bir pankart açtı.