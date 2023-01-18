Yunanistan’da ırkçı partiler artık meclise giremeyecek

MAHKEME SUÇ ÖRGÜTÜ DEMİŞTİ

Atina Temyiz Mahkemesi 7 Ekim 2020'de, Altın Şafak Partisi'nin Yunanistan'da suç örgütü olduğuna hükmetmişti. Yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, parti lideri Nikolaos Michaloliakos ile 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Pappas'ın "suç örgütü yönettiğine" diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" karar vermişti.

Günümüzde parlamentoda üyesi bulunmayan Altın Şafak Partisi, zaman zaman gerçekleştirdiği eylemler ve toplu gösterilerle kendini göstermeye devam ediyor.