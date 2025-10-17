Yunanistan’da isyan: Erdoğan masadayken biz dekor olduk

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ana muhalefet partisi PASOK lideri Nikos Andrulakis'in çağrısıyla, parlamentoda ülkenin dış politikasına ilişkin bilgi verdi. Miçotakis ülkesinin, hükümetlerden bağımsız olarak İsrail'i stratejik ortak olarak gördüğünü söyledi. PASOK lideri Andrulakis ise Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu" ifadelerini kullandı. Andrulakis "Trump, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk" diye konuştu. Andrulakis, Miçotakis'in İsrail ile stratejik işbirliğine ilişkin açıklamalarına ise "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka" şeklinde tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN ADALARA SAVUNMA SİSTEMİ ÖNERİSİ

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde, İsrail'in, Yunanistan'a adalarda kullanılabilecek "killer drones" tipi insansız hava araçlarının (İHA) dahil olduğu hava savunma sistemlerini önerdiği ileri sürüldü. Gazetenin haberine göre İsrail, Atina'ya, uzun süredir müzakere edilen "Spyder All in One" hava savunma sisteminin yanı sıra adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun ek sistemler teklif etti.

BATI TRAKYA İTİRAFI

Yunanistan'da yayımlanan Epohi gazetesi, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin kimliklerinin tanınmamasının yalnızca bir azınlık meselesi olmadığını, aynı zamanda Yunanistan demokrasisi açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildiğini yazdı.