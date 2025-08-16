Yunanistan’da itfaiye ekipleri zor durumda: Son 4 günde 242 orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınları artırdığını ve itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Son günlerin itfaiye teşkilatı için son derece zorlu geçtiğini vurgulayan Çigas, "Küresel iklim krizi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu koşullar yangınların yayılmasını kolaylaştırıyor ve ülkenin doğal zenginliklerini tehdit ediyor." dedi.