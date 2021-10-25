Yunanistan’da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.