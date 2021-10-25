Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:42 Son Güncelleme: 25.10.2021 23:58

Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Yunanistan’da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Yunanistan'da geçen hafta yaşnan olayda, polis 2 araba hırsızını vurmuştu. Vurulan şahıslardan biri hayatını kaybederken halk polis şiddetine karşı sokaklara döküldü ve protesto gösterileri düzenledi.

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.

POLİS ŞİDDETİNE KARŞI HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

7 POLİS TUTUKLANDI

Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA