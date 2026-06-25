Yunanistan’da korkutan kaza: Yangın söndürme helikopteri göle çakıldı

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü. Düşen helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli kazadan sağ kurtuldu.

Yunanistan’da korkutan kaza: Yangın söndürme helikopteri göle çakıldı
AA

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grebene'de çıkan yangını söndürmek üzere Yanya'dan havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü.

İlk bilgilere göre su alımı esnasında denge kaybı oldu, pilotun dengeyi yeniden sağlamak amacıyla suyu boşaltmasına rağmen helikopter düştü.

Düşen helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli, yüzerek kurtuldu.

Hafif yaralanan iki personel, tedbir amacıyla Yanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suya gömülen helikopteri gölden çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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