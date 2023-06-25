Yunanistan’da muhafazakârlar önde

Yunanistan bugün yeniden sandık başına gitti. 4 yılın ardından 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine 9 milyon 813 bini aşkın seçmen, bugün ikinci kez oy kullanacak. 21 Mayıs'ta iktidar partisi Yeni Demokrasi (YD) yüzde 41 oranında oy almış ancak tek başına hükmet kurabilecek milletvekili yeterlilik sayısı olan 151 sandalyeyi bulamadığı için cumhurbaşkanının verdiği hükümet kurma yetkisini iade etmişti. Son anketlerde geçen seçimlerini önde tamamlayan Kiryakos Miçotakis'in muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi önde gözüküyor. Yeni Demokrasi'nin tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşabileceği ancak partinin yeni kurulacak mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.