Yunanistan’da muhalefetten Miçotakis’e sert tepki! ‘Yunan diplomasisinin saplandığı bataklığı bir kez daha gözler önüne serdi’

ELAS'tan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki temasları ve konuşması sert sözlerle eleştirildi.

"YUNAN DİPLOMASİSİNİN SAPLANDIĞI BATAKLIĞI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Açıklamada, "Başbakan'ın BM Genel Kurulu'ndaki varlığı, Miçotakis'in tek boyutlu ve başarısız dış politikası sonucunda Yunan diplomasisinin saplandığı bataklığı bir kez daha gözler önüne serdi." ifadesi yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki yıl için geçici üyesi olan Yunanistan'ın dünyaya barış ve istikrar getirmek için herhangi bir inisiyatifte bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Başbakan Miçotakis, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış bir tutuklama emrinin bulunduğu bir dönemde, Avrupalı liderlerin büyük çoğunluğunun aksine, Netanyahu ile görüştü. Bu sırada Türkiye ise iki önemli çok taraflı toplantı düzenleyerek Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan ile işbirliğini pekiştirdiğini ortaya koydu."

Açıklamada, Yunanistan'ın çok taraflı bir dış politikaya dönüş yapması gerektiği de ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör