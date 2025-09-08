Yunanistan’da nüfus alarmı

Sık sık nüfus kriziyle gündeme gelen komşu ülke Yunanistan, ulusal tehdide karşı yeni adımlar atıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, yıllardır süren krizden toparlanmakta zorlanan ülkenin orta sınıfını güçlendirmeyi amaçlayan ülkenin gelir vergisi sisteminde 1.6 milyar euroluk (1.9 milyar dolar) radikal bir reform duyurdu. Hükümetinin gelecek yılki politika önceliklerini açıklayan Miçotakis, özellikle çocuklu aileler için gelir vergisi oranlarında indirimler yapılacağını kaydetti.