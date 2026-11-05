Yunanistan’da öğrenciler sokağa döküldü: Parlamento binasına yürüdüler

Yetersiz eğitim bütçesi ve kötüleşen okul koşulları Yunanistan’da protestoları beraberinde getirdi. Öğrencilerin çağrısına öğretmenler de dört saatlik iş bırakma eylemiyle destek verirken, hükümetten eğitim alanında daha fazla kaynak ayrılması istendi.

Yunanistan’da öğrenciler sokağa döküldü: Parlamento binasına yürüdüler
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde buluşan öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüdü.

Eyleme Ortaöğretim Öğretmenleri Federasyonu (OLME) da destek verdi. Bu kapsamda, eyleme katılımın kolaylaştırılabilmesi için öğretmenler de 4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Eylemciler, eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmadığına dikkati çekerek, okul binalarının elden geçirilmesini, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını ve öğretmen sayısının artırılmasını istedi.

Yunanistan’da öğrenciler sokağa döküldü: Parlamento binasına yürüdüler

FRANSA'DAKİ EYLEMLERE DESTEK VERDİLER

Hayat pahalılığına da işaret eden öğrenci ve öğretmenler, hükümetten eğitim alanında maddi desteği artırmasını talep etti.

Fransa'daki eylemlere de dikkati çeken eylemciler, sloganlarla Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki öğrencilere destek verdiklerini dile getirdi.

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#YUNANİSTAN #FRANSA #ATİNA #AVRUPA

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