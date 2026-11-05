Yunanistan’da öğrenciler sokağa döküldü: Parlamento binasına yürüdüler

Eyleme Ortaöğretim Öğretmenleri Federasyonu (OLME) da destek verdi. Bu kapsamda, eyleme katılımın kolaylaştırılabilmesi için öğretmenler de 4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

FRANSA'DAKİ EYLEMLERE DESTEK VERDİLER

Hayat pahalılığına da işaret eden öğrenci ve öğretmenler, hükümetten eğitim alanında maddi desteği artırmasını talep etti.

Fransa'daki eylemlere de dikkati çeken eylemciler, sloganlarla Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki öğrencilere destek verdiklerini dile getirdi.