Yunanistan’da peş peşe 2 silahlı saldırı: Dördüncü kattan sivillere ateş açıldı! Yaralılar var

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, başkent Atina'nın Petralona semtinde bulunan sosyal güvenlik kurumuna giden 89 yaşındaki bir kişi, binanın 4. katındaki çalışana tüfekle ateş açtı.

Saldırıda sosyal güvenlik kurumu çalışanı ayağından yaralandı.

İKİNCİ SALDIRIYI MAHKEMEYE DÜZENLEDİ

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 4 kişiyi yaraladı.

Toplam 5 kişinin yaralandığı, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelinin daha önce de bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ifade edildi.

