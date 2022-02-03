Yunanistan’da polisi bile şaşırtan olay! Gizli bölmede tam 587 parça tarihi eser ele geçirildi

TAM 587 PARÇA

Fayans görünümlü bir kapıdan içeri giren polisler, odada 587 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin içerisinde Helenistik ve Erken Bizans dönemine ait çok sayıda rölyef, heykel ve tablo olduğu açıklandı. Eserler, Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.