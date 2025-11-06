Yunanistan’da protesto: Doktorlar 48 saatlik grev başlattı

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonu'nun (OENGE) çağrısıyla devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 2 günlük greve gitme kararı aldı. 48 saatlik grevin, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesi, personel sayısının artırılması ve maaşların yükseltilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

OENGE Başkanı Yiannis Galanopoulos, yaptığı açıklamada, "Bu seferberlik, bir tepki ve bir tırmanışı temsil ediyor. Bizi sebepsiz yere şikayet eden 'sefil' bir azınlık olarak gösteriyorlar. Ancak, sefil olan tutumumuz değil, hastanelerde her gün deneyimlediğimiz gerçeklik" dedi.