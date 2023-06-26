Yunanistan’da seçim değerlendirmesi

Yeni Demokrasi taraftarları seçim zaferini kutlamak üzere parti binası önünde toplandı.

Kalabalığa seslenen Miçotakis, seçmenlere partisine gösterilen güven için teşekkür etti.

Miçotakis, "Asla mucize sözü vermiyorum ancak size ulusal sorumluluğuma, planlama, sadakat ve çok çalışmayla bağlı kalacağımı kesin bir dille söylüyorum." dedi.

Yeni iktidar döneminde hedeflerinin yüksek olacağını belirten Miçotakis, maaşları artırıp sosyal adaleti sağlamak için çalışacağını ifade etti.

Miçotakis, "Yarından itibaren refah seviyesi daha yüksek, herkes için daha çok adalet olan bir vatan, daha güçlü bir Yunanistan için çalışmak üzere kolları tekrar sıvıyorum." diye konuştu.

SYRIZA VE PASOK MECLİSE GİREN AŞIRI SAĞ PARTİLERE DİKKATİ ÇEKTİ

Seçimde ikinci olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, partisinin ana muhalefette kalmaya devam etmesine rağmen büyük bir yenilgi yaşadığını kaydetti.

Çipras, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek kendisinin de parti üyelerinin demokratik değerlendirme sürecine dahil olacağını söyledi.

Seçim sonucunun toplum ve demokrasi için olumsuz olduğunu ifade eden Çipras, "Meclise biri faşist gruplarla bağlantılı aşırı sağcı üç partinin girmesi, sağdaki Miçotakis'in mecliste çoğunluğa sahip olması ile birleşince olumsuz bir sonuç oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bu tablonun sorumlusunun seçim öncesi tartışmalara hassas ulusal meseleleri taşıyan Yeni Demokrasi olduğunu belirten Çipras, ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in partisinin seçimlere katılmasını önlemeye yönelik yasal düzenlemenin de tepki olarak aşırı sağın güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Lideri Nikos Andrulakis ise partisinin oy oranını artırdığını, öte yandan aşırı sağcı partilerin yükselişinin de bir tehlike olduğunu belirtti.

YUNAN ÇÖZÜMÜ PARTİSİ ANKETLERİ ELEŞTİRDİ

Siyasi yelpazenin sağında bulunan milliyetçi Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, partisini meclis dışında gösteren seçim öncesi anketleri eleştirerek, "Ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için mecliste elimizden geleni yapacağız. Yunanistan ve Yunanlar için milliyetçi, toplumcu, halkçı, Helenik mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

SPARTALILAR PARTİSİNDEN ESKİ ALTIN ŞAFAK MİLLETVEKİLİNDEN TEŞEKKÜR

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi'nin Lideri Vasilis Stingas, Kasidiaris'e kendilerine gösterdiği destek için teşekkür etti.

Stingas, Kasidiaris'in desteği için "Bu sonuca ulaşmamız için gerekli gücü bize verdi." dedi.

ZAFER PARTİSİ

Milliyetçi ve muhafazakar Zafer Partisi'nin lideri Dimitris Naçyos, "Tanrı korkusuyla, Helenizmin zaferi için savaşımıza devam edeceğiz." dedi.

KÜÇÜK SOL PARTİLER SONUÇLARDAN MEMNUN

Özgürlük Seyri Partisi Lideri Zoi Konstantopulu, meclisteki tek kadın parti lideri olduğuna işaret ederek sert bir muhalefet sürdüreceklerini belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi Lideri Dimitris Kuçumbas da partisinin dinamik bir yükseliş sergilediğini belirtti.

YENİ DEMOKRASİ TEK BAŞINA İKTİDARA GELİYOR

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 97,75'inin açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,56 oy oranı ile 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,83 oyla 47 sandalyenin sahibi olarak ana muhalefete yerleşti.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 oy oranı ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 oy oranı ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oy oranı ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,70 oy oranı ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 oy oranıyla 8 sandalyenin sahibi oldu.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,68 oy oranıyla meclise 13 milletvekili sokmayı başardı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan mevcut sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gereken 151 sandalye sayısını aştı.