Yunanistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 10’a yükseldi

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ülkenin orta kesimlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

"HERKES ÇOK DİKKATLİ OLMALI"

Bakan Kikilias, ayrıca 4 kişinin kaybolduğunu söyledi. Helikopter ve araçlarla bin 700 kişinin kurtarıldığını söyleyen Kikilias, bugün itibarıyla acil tıbbi bakıma muhtaç 150 kişi dahil olmak üzere 296 kişinin, sular altında kalan 14 köyden kurtarıldığını ifade etti. Kikilias, "Pineios Nehri seviyeleri bizi sürekli alarmda tutuyor. Su taşkınları her an yoğunlaşabileceği için herkes çok dikkatli olmalı" dedi.