Yunanistan’da sel iki can aldı

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Atina'daki Glifada bölgesinde sele kapılan bir araç sürüklenerek bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir aracın altına girerek orada mahsur kalan kadın, hayatını kaybetti. Kentte, bazı dereler taşarken yoğun yağış trafikte de aksamalara neden oldu. Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'nda da tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi yaşamını yitirdi.